شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التركى: تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 02 فبراير 2025 01:25 م
قال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، إننا ندعم بيان القاهرة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف وزير الخارجية التركي: تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي، ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع.
وتابع: على إسرائيل إزالة العراقيل التي تضعها أمام إيصال المساعدات إلى غزة، ولا حل للاشتباكات والنزاعات بالمنطقة دون تنفيذ حل الدولتين.
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