شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التركى: تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 01:25 م

قال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، إننا ندعم بيان القاهرة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الخارجية التركي: تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي، ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع.

وتابع: على إسرائيل إزالة العراقيل التي تضعها أمام إيصال المساعدات إلى غزة، ولا حل للاشتباكات والنزاعات بالمنطقة دون تنفيذ حل الدولتين.