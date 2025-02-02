شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تركيا: توافق مع القاهرة تجاه مختلف القضايا الإقليمية.. وزيارات مرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير التركي في القاهرة صالح موطلو، إن الحوار و المشاورات الثنائية المتعلقة بالقضايا الإقليمية مستمرة بلا انقطاع، مشيرا إلى أنه يوجد توافق كامل بين مصر وتركيا تجاه هدف الاستقرار والأمن الإقليميين من أجل التنمية والازدهار.

وأكد السفير، وفقا لبيان من السفارة التركية اليوم، أنه من الممكن أن تكون هناك زيارات رفيعة المستوى في الفترة القادمة لهذا الغرض.

وقال السفير التركي تعليقا على افتتاح معرض للمنسوجات في القاهرة يومي 2 و3 فبراير 2025، إن الشركات التركية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في مصر، وأنها حريصة على النمو في مصر.

وأوضح السفير، وفقا لبيان من السفارة التركية بالقاهرة، أن 26 شركة من أصل نحو 55 شركة مشاركة في المعرض تركية.

وأشار السفير شن إلى أن شركات تركية أخرى تنتج أيضاً ملابس الجينز، وأضاف أن أشهر العلامات التجارية العالمية تشترى أقمشة الجينز والبلو جينز من مصر، وأن الشركات التركية في مصر رائدة في إنتاج أقمشة الجينز والبلو جينز وتنمو باستمرار.

وأكد السفير شن أن العلاقات الصناعية والتجارية المربحة للجانبين بين تركيا ومصر تتجلي بشكل أقوى في قطاع المنسوجات، وخاصة أقمشة الدنيم والملابس.

وقال السفير صالح موطلو شن إنه بدعم كامل من الدولة المصرية والرئيس رجب طيب من المتوقع أن يستمر حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر في الازدياد ليصل إلى 10 مليارات دولار هذا العام و15 مليار دولار خلال 5 سنوات.