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محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار مخالف مكون من 18 دورا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إزالة المبانى المخالفة، حيث تم البدء في إزالة العمارة المخالفة المكونة من 18 دور الكائنة بشارع الهادى البشير بحى السلام أول.

 

ورافق المحافظ المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس سامر حنفي المحلاوي رئيس حي السلام أول، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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محافظ القاهرة 

 

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.

 

كما أكد المحافظ، التصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون إستثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها. 

 

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خلال اعمال الازالة

 

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم و شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

 

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محافظ القاهرة 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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