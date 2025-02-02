أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد استمرار جهود مصر لدعم وحدة الصومال واستقراره

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس السيسي، اليوم، لمحمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جيبوتى.. ويؤكد استمرار جهود مصر لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير احمد على بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة.

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