شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تشارك في المؤتمر السنوي لجمعية المعلومات الدوائية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

شاركت هيئة الدواء المصرية " افتراضيًا" في المؤتمر السنوي لجمعية المعلومات الدوائية "2025 DIA Global"، والذي انعقد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت د.شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، خلال جلسة نقاشية حول المؤتمر العالمي لليقظة الدوائية واستراتيجيات إدارة المخاطر - التي تناولت عددًا من نقاط القوة، وتطور الأنظمة الرقابية، والتعاون بين الجهات التنظيمية - عرضًا موسعًا عن أنشطة اليقظة الصيدلية في مصر، وذلك في ضوء اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية لتنظيم الأدوية واللقاحات، كما تم تسليط الضوء على أنشطة اليقظة الصيدلية المتعددة التي تعمل على ضمان سلامة الأدوية وحماية المرضى.

كما استعرضت د.شيرين عبد الجواد، أحدث الإحصائيات لأنشطة اليقظة الصيدلية، التي تعمل على تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، كذلك التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتعزيز ثقافة اليقظة الصيدلية والعمل على تطوير سياسات وآليات المراقبة الدوائية.

جدير بالذكر أن جمعية المعلومات الدوائية (DIA) التي أُسِّسَتْ عام 1964 ومقرها واشنطن، تعد منصة عالمية لتيسير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال تطوير الدواء في جميع مراحله، إلى جانب العديد من أوجه الرعاية الطبية، وذلك من خلال عقد المؤتمرات، وتيسير التواصل بين الجهات الطبية والدوائية بمختلف مناطق العالم، ويعد المؤتمر الدولي الحالي منصة مهمة يتم فيه دعوة مختلف الجهات المعنية بالتصنيع الدوائي وممثلي الحكومات والأكاديميين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بمجال التطوير الدوائي، وجهودها المتواصلة لمواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الدواء؛ مما يعود بالنفع على النظام المصري وانعكاس ذلك على جودة وأمان وفاعلية الدواء المصري والتمثيل المتميز من خلال هيئة الدواء المصرية بالمؤتمرات والمحافل الدولية المهمة.