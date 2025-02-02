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وزارة الصحة توضح أضرار التدخين على المطهر الخارجى للمدخن.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 02 فبراير 2025 01:11 م
قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يترك آثارًا سلبية على المظهر الخارجي مثل:- 

 

-اصفرار الأسنان

 

-تجعد الوجه

 

-بحة الصوت

 

- هشاشة العظام

 

وقالت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يعتبر من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بـ سرطان الرئة، وهو ما يتطلب الإقلاع عنه مع الحرص على الكشف والمتابعة باستمرار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى كالالتهاب الرئوى والأنفلونزا والسل وغيرها، لذلك يجب التوقف عنه فورًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يدمر الصحة ويتسبب فى ضعف الخلايا المناعية ويؤثرعلى القلب والأوعية الدموية ويتسبب فى ضعف الجهاز المناعى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات خلال 24 ساعة فقط من القيام بالتدخين


وزارة الصحة توضح أضرار التدخين

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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