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كيف تقوى مناعتك فى فصل الشتاء؟.. وزارة الصحة تجيب

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كيف تقوى مناعتك فى فصل الشتاء؟.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 02 فبراير 2025 01:05 م

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب تقوية المناعة فى فصل الشتاء من خلال الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة مثل:-

- سلطة الخضروات

- عصير البرتقال بالجزر

- العسل الأبيض

- الترطيب الكافي: من خلال شرب الماء بانتظام لأن الجفاف بيضعف المناعة.

- النوم الجيد: لابد من النوم من 6-8 ساعات يوميًا لأن قلة النوم تضعف المناعة.

- ممارسة :

- لقاح الأنفلونزا الموسمي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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