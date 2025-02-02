شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقوى مناعتك فى فصل الشتاء؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 02 فبراير 2025 01:05 م
قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب تقوية المناعة فى فصل الشتاء من خلال الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة مثل:-
- سلطة الخضروات
- عصير البرتقال بالجزر
- العسل الأبيض
- الترطيب الكافي: من خلال شرب الماء بانتظام لأن الجفاف بيضعف المناعة.
- النوم الجيد: لابد من النوم من 6-8 ساعات يوميًا لأن قلة النوم تضعف المناعة.
- ممارسة الرياضة:
- لقاح الأنفلونزا الموسمي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز