شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق رعاية المبتكرين يفتح باب التسجيل ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن البرنامج يستهدف الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، الذين يمتلكون ابتكارًا بحثيًّا، ويستهدفون خروجه للسوق، وأشار إلى أن البرنامج يُعد فرصة مميزة للباحثين لاكتساب المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التأهيلية عن بُعد (online).

يأتي هذا البرنامج في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب الباحثين المبتكرين في الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، ويهدف إلى ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، والربط مع الصناعة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية تسهم في تنمية الاقتصاد المصري .

يذكر أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج 15/2/2025 ولمعرفة كافة التفاصيل والتقديم يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://r2e.untapinnovate.com/programs/the-researchers-to-entrepreneurs-r2e?fbclid=IwY2xjawIG4AhleHRuA2FlbQIxMQABHcTTSDKplk-vgpWnzAIJfHoyhG6xlEyX56dYhh3xGqALanoyeK032Cj9PQ_aem_tmcoDFG0z24LVaCelZ3VLw