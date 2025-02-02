شكرا لقرائتكم خبر عن جهود صندوق مكافحة الإدمان في العلاج والتوعية خلال أسبوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 24 وحتى 30 يناير 2025.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إطلاق قافلة توعوية تجوب الأندية الرياضية الكبرى تحت عنوان " لا للمخدرات .. أنت أقوى من المخدرات " بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73 ، للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة بمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.



كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفلا لتخريج 100 متعافي من الإدمان من أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ، تحت عنوان " التعافي حياة " بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا، ووفقا للمعايير الدولية ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

استمرارا لتنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد / رئيس الجمهورية ،نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فعالية لتنفيذ أنشطة لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة دمياط .

كما تم تنفيذ 236 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة متنوعة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " ،كما تم تنفيذ 13 نشاط في 8 " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية باستهداف 3500 طالب وطالبة.



كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2627 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 6534 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي

