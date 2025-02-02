شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تشارك فى ورشة العمل الوطنية نحو موانئ خضراء مستدامة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الوطنية (نحو موانئ خضراء مستدامة فى مصر)، التى نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" خلال الفترة من ٢٧ إلى٢٩ يناير الماضى بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، وبرعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق إستدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر و خليج عدن فى ظل العديد من التحديات التى تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية، الأكاديمية البحرية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى، الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية ،وممثلى موانئ كلاً من السويس، الأدبية، السخنة ،دمياط، الأسكندرية و شرق بورسعيد .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين فى مجال المراجعة الدورية للموانئ ، والتعريف بمبادئ الموانى الخضراء والمعايير اللازمة للتحول الأخضر والجهات المرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك فى إطار اعلان البحر الاحمر وخليج عدن منطقة خاصة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ( ماربول)، وكذلك الوقوف على التحديات التى تواجه بعض الموانئ ،حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح على أرض الواقع من الموانئ المصرية التى نجحت فى إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذى تم إعلانه رسمياً أول ميناء أخضر فى مصر و حصل على المركز العاشر عالمياً فى مجال تداول الحاويات عام 2022 ضمن تقييم البنك الدولى وكذلك التجارب الرائدة لمينائى دمياط و الأسكندرية بدعم من وزارة البيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للسواحل و البحيرات والموانئ، حيث قام فريق عمل متكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو موانى خضراء فى مصر وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع و العشرين للتغيرات المناخية الذى عقد فى شرم الشيخ فى 2022 .

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية تلك الورشة فى رفع كفاءة العاملين فى مجال مراجعة الموانئ، مُشيرةً إلى إستمرار الدعم الفنى المقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية فى مجال حماية البيئة البحرية و الحفاظ على النطم الإيكولوجية المتميزة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية فى مصر ضماناً لتحقيق التنسيق المطلوب فى هذا المجال فى ظل تعدد جهات الولاية على البيئة البحرية و الشاطئية فى مصر، مُشيدةً بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.

وأضافت د.ياسمين فؤاد أن الورشة تأتى تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلى موانئ خضراء للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان الإلتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة فى عملياتها، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال استخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.

وقد أنتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضى قدما فى التوقيع على الملحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة بإسم إتفاقية ماربول ،العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء والإستفادة من التجارب الإقليمية و الدولية للدول التى خاضت هذا التحول مع الإستمرار فى بناء القدرات و الكوادر العاملة فى هذا المجال والعمل على توفير سبل التمويل اللازم وتحديث الإشتراطات و الضوابط اللازمة فى ظل التحديث الجارى لبعض القوانين ومنها قانون البيئة المصري.