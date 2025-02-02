شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية يناقش دور الأغذية الوظيفية ودروها في تغذية الفئات الحساسة والان مع تفاصيل الخبر

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، برنامجا تدريبيا داخليا بمحطة البحوث الزراعية الصبحية بمحافظة الإسكندرية لقسم الأغذية الخاصة بعنوان "الأغذية الوظيفية ودروها فى تغذية الفئات الحساسة" تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

أوضح الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن الأغذية الوظيفية Functional Food هى الأغذية التى تحتوى على مغذيات طبيعية عالية القيمة الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الصحية أى أغذية ذات قيمة غذائية عالية، ويوجد العديد من الفوائد الصحية والعلاجية للأغذية الوظيفية حيث أنها تساعد على منع حدوث أمراض سوء التغذية مثل الكساح والسمنة وتشوهات الأجنة، ومشاكل النمو التى تحدث بسبب أمراض الغدة الدرقية، تساعد على حماية الجسم من الأمراض، تساعد على تعزيز النمو والتطور السليم للجسم.

وتقسم الأغذية الوظيفية إلى مجموعتين: المجموعة الأولى الأغذية الوظيفية الطبيعية: ومن الأمثلة عليها الفواكه، الخضروات، المكسرات، الحبوب الكاملة، البقوليات، المأكولات البحرية. المجموعة الثانية الأغذية الوظيفية المصنعة: تعرف بأنها الأغذية التى يتم تدعيمها بمكونات إضافية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف لزيادة فوائدها الصحية ومن أمثلتها العصائر المدعمة، منتجات الألبان المدعمة وغيرها من الأغذية الأخرى.

من جانبه أشار الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن النظام الغذائى المتوازن له تأثير إيجابى فى علاج كثير من الأمراض المستعصية مثل السرطان، جرثومه المعدة والشيخوخة المبكرة فهذه الأمراض تظهر نتيجة لزيادة الجذور الحرة المتواجدة فى جسم الإنسان والتى تؤدى إلى تغيير فى الحمض النووى للخلايا ويستطيع الجسم إيقاف تأثير تلك الجذور الحرة عن طريق تناول مضادات أكسدة كافية والتى تتحد مع الجذور الحرة وبالتالى لا تحدث الأمراض.

ومن مضادات الأكسدة فيتامين A-C-E والبيتا كاروتين وبعض الاملاح المعدنية، ويمكن للجسم الحصول عليها بوفرة من الخضروات ذات الاوراق الداكنة اللون والحبوب والبقول والفاكهة.

ويهدف البرنامج التدريبى إلى رفع الوعى الغذائى لدى المتدربين بأهمية الأغذية الوظيفية ودورها فى التغذية السليمة وعلاج العديد من الأمراض وكذلك التوعية بالخصائص التغذوية والوظيفية لفاكهة الأفوكادو ومخلفاتها فى انتاج أغذية وظيفية .



كما تناول البرنامج التدريبى أسس التغذية السليمة لبعض الفئات مثل تغذية المراهقين والرياضيين وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها.