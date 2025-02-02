شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير احمد على بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة.