شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، الطريق الصحراوي بداية من بوابة الرسوم، بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التى تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 2 فبراير 2025 طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.