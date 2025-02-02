شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب ثانوية عام.. الأوراق المطلوبة لتسليم استمارة التقدم للامتحانات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المدارس الثانوية استلام استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسى 2025، من الطلاب وحددت المديريات والإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة التى يتم تسليمها مع الاستمارة الإلكترونية، حيث يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة الإلكترونية بكل مشتملاتها، والتي تمت طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2024 / 2025 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا وتسليم اصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم، على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم "مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.