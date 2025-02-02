صندوق مكافحة الإدمان يطلق عرضا مسرحيا لرفع الوعي بخطورة التعاطي

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القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73 ، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عرض مسرحي تحت عنوان" Sale" بمسرح السلام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وبمشاركة السادة الضباط وأسرهم .



صندوق مكافحة الإدمان يطلق عرض مسرحي لرفع الوعي بخطورة التعاطي

العرض المسرحي الذي أنتجه الصندوق ويقوم ببطولته الفنان سامح حسين تم عرضه على مدار الأسابيع الماضية في العديد من الجامعات المصرية، وجارى عرضه حاليا على مسرح السلام ، حيث يستعرض في إطار فنى كوميدي جذاب رحلة التعاطي والخسائر التي يتعرض لها الشخص المدمن وفقدانه لأهم الشخصيات في حياته والذي قد يكون أحد أفراد أسرته، كما يرصد العرض المسرحي أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة المسببة لتعاطي المخدرات خاصة المخدرات " التخليقية " من كونها تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات بهدف رفع وعي الشباب بخطورة التعاطي وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.



صندوق مكافحة الإدمان يطلق عرض مسرحي لرفع الوعي بخطورة التعاطي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

ويأتي إطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على مسرح السلام ضمن جهود التعاون المستمرة بين الصندوق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حيث سبق وتم إطلاق قافلة توعوية تجوب الأندية الرياضية الكبرى تحت عنوان " لا للمخدرات .. أنت أقوى من المخدرات " وذلك خلال الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73 واستهدفت التوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وبمشاركة قيادات وضباط الإدارة ومتطوعي الصندوق ، كما كرمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتسليمهم هدايا تذكارية تشجيعا وتحفيزهم على الاستمرارية في التعافي.