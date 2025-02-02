شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أفريقى يزور معهد تكنولوجيا الأغذية لبحث التعاون بمجال التصنيع الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية وفدا من food every SETA بجنوب أفريقيا لتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الغذائى وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية والتعرف على الأنشطة البحثية والإرشادية والتدريبية والإنتاجية التي يقوم بها المعهد، بالإضافة إلى دوره في دعم الصناعات الغذائية على المستويين المحلي والدولي.

بدأت فعالية الزيارة بترحيب رسمي بالوفد، تلاه عرض تقديمي استعرض فيه تاريخ المعهد وأهدافه الاستراتيجية، بالإضافة إلى رؤيته كمعهد رائد في البحث والتطوير بمجالات الأغذية.

كما تم تسليط الضوء على دور المعهد في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال أحدث التقنيات البحثية.

وخلال الاجتماع، تم عرض فيديو توضيحي استعرض الهيكل التنظيمي للمعهد وأبرز الأقسام البحثية والوحدات التجريبية التي يمتلكها، والتي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج الغذائي واختبارها على نطاق صناعي صغير.

و عقب العرض ، قام الوفد بجولة ميدانية لزيارة أقسام المعهد و المعامل البحثية التابعة له حيث اطلعوا على الأجهزة الحديثة المستخدمة في الأبحاث العلمية، وتعرفوا على اهداف و انجازات الأقسام البحثية ، بالإضافة إلى الوحدات التجريبية المخصصة لتطوير منتجات غذائية جديدة.

ناقش الجانبان التعاون المشترك في مجالات الطاقة الشمسية والتعبئة والتغليف، و التصنيع الغذائى إلى جانب تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية من خلال تقديم منح دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه. كما تم بحث فرص التعاون في مجالات التدريب المشتركة، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الغذائية في كلا البلدين.

و في ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالبنية التحتية البحثية المتطورة التي يمتلكها المعهد، والتي تعكس التزامه بتطوير منظومة البحث العلمي في قطاع الصناعات الغذائية. كما أشادوا بمستوى الكوادر العلمية والتقنية العاملة في المعهد، ودورها الفعّال في تقديم حلول مبتكرة لتحديات التصنيع الغذائي.

كما أكد الوفد على أهمية الشراكة والتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وأشاد بخبراته في تطوير تقنيات الإنتاج الغذائي. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي يعقدها المعهد في إطار تعزيز العلاقات الدولية مع القارة السمراء و دول الجوار فى مجال التصنيع الغذائى ، وترسيخ دوره الريادي كمنارة علمية وبحثية في مجالات تكنولوجيا الأغذية.