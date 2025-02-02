شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الفرع السادس لسوق اليوم الواحد بمحافظة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتحت محافظة الأقصر سوق اليوم الواحد للمرة السادسة على التوالي، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والغرفة التجارية، وكبار التجار

يهدف السوق إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة تقل بنسبة 30% عن الأسعار المتداولة في الأسواق، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة السلع والأسعار التنافسية المعروضة ،كما يجري العمل على تعميم تجربة سوق اليوم الواحد بجميع مراكز المحافظة، بهدف التوسع في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ،وأوضح أن هذه الأسواق تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان وصول السلع الغذائية لكل الفئات بأسعار عادلة

وأشاد المواطنون بالدور الكبير الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير سلع ذات جودة عالية بتخفيضات مميزة، مما يساهم في تحقيق التوازن في الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا