شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سأبحث مع ترامب جميع القضايا لا سيما إعادة المحتجزين وأمن إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 08:49 ص

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قبل مغادرته إلى واشنطن: سأبحث مع ترامب جميع القضايا لا سيما إعادة المحتجزين بقطاع غزة، متابعا: "قراراتنا خلال الحرب غيرت الشرق الأوسط وسنعزز أمن إسرائيل"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف نتنياهو: "يمكننا بالعمل المشترك مع ترامب تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام، وسأبحث سبل القضاء على حماس والتصدي للمحور الإيراني".