شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية موارد المياه؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية موارد المياه.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية موارد المياه، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية موارد المياه.