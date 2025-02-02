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وزارة الصحة تكشف 6 عوامل تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري

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  • وزارة الصحة تكشف 6 عوامل تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 02 فبراير 2025 06:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 عوامل تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري (HIV) والتى تتضمن : 

- ممارسة الجنس دون حماية

- تقاسم أدوات الحقن

- الإصابة بعدوى أخرى منقولة جنسيًا مثل الزهري والهربس والتهاب المهبل الجرثومي)

- تعاطي الكحول والمخدرات في سياق ممارسة السلوك الجنسي

- الخضوع لعمليات حقن أو نقل دم أو زرع أنسجة غير مأمونة

- التعرض لوخزات الإبر عرضًا، بما يشمل تعرض العاملين الصحيين لها

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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