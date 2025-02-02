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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 عوامل تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 02 فبراير 2025 06:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 عوامل تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري (HIV) والتى تتضمن :
- ممارسة الجنس دون حماية
- تقاسم أدوات الحقن
- الإصابة بعدوى أخرى منقولة جنسيًا مثل الزهري والهربس والتهاب المهبل الجرثومي)
- تعاطي الكحول والمخدرات في سياق ممارسة السلوك الجنسي
- الخضوع لعمليات حقن أو نقل دم أو زرع أنسجة غير مأمونة
- التعرض لوخزات الإبر عرضًا، بما يشمل تعرض العاملين الصحيين لها
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