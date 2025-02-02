شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: عدم تناول مريض السكر للسكريات غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 05:00 ص

قالت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، إنه من غير الصحيح منع تناول السكريات والحلويات بشكل كامل لمريض السكر.

وتابعت أن المريض يمكنه تناول السكريات والحلويات ولكن بكميات قليلة ومحدودة.

كما أوضحت عن أهمية ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني المنتظم في معظم الأيام، وتناول الفاكهة والخضراوات بشكل منتظم، والتقليل من استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، للحماية من الإصابة.

وأكدت وزارة الصحة علي أهمية الكشف المكبر، ويأتي ذلك ضمن مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكرعن الاعتلال الكلوي.