شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعداد للدراسة بالفصل الدراسى الثانى.. استمرار خفض الكثافة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية تفاصيل الاستعداد للدراسة بالفصل الدراسي الثاني التى تنطلق الأسبوع المقبل، حيث يتم فرش الفصول الدراسية لتسكين الطلاب وفق قواعد خفض الكثافة والفراغات، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب فى الفصل 50 طالبا على غرار خطة تقليل الكثافة والتى تمت منذ انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الأول، مشيرة إلى استمرار تسكين وعمل المعلمين بالحصة للمساهمة فى سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه رسميا يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2025 يوم 8 فبراير بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 6 فبراير 2025.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الحالي بالفصل الدراسي الثانى، موضحة أن موعد التقييم المبدئي سيكون من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025، كما شددت الوزارة على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن اختبار الشهر الأول يبدأ فى مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025.