شكرا لقرائتكم خبر عن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط هنا
وفى السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.
ولمعرفة نتيجة ثالثة ابتدائى وصفوف النقل اضغط هنا
ويمكن الحصول على نتيجة صفوف النقل بالقاهرة من خلال المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة.
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