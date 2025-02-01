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لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة القاهرة

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لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط هنا

وفى السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ولمعرفة نتيجة ثالثة ابتدائى وصفوف النقل اضغط هنا

ويمكن الحصول على نتيجة صفوف النقل بالقاهرة من خلال المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة.

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