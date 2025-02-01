شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة غدا الأحد 2-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 01 فبراير 2025 08:58 م

يقدم الخليج 365 لقرائه مواقيت الصلاة الخمسة غدا الأحد 2-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 10: 3

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:51 مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:13

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:55 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 5:12

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:05 م

موعد صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:47 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:02

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:01 م

وقت صلاة المغرب 5:24 م

وقت صلاة العشاء 6:41 م. مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:49



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