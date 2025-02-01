شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة غدا الأحد 2-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 01 فبراير 2025 08:58 م
يقدم الخليج 365 لقرائه مواقيت الصلاة الخمسة غدا الأحد 2-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 10: 3
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:51
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:13
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:55 م.
وقت صلاة الفجر 5:12
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:05 م
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:47 م.
وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:01 م
وقت صلاة المغرب 5:24 م
وقت صلاة العشاء 6:41 م.
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:49
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