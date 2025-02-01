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مواقيت الصلاة غدا الأحد 2-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة غدا الأحد 2-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 01 فبراير 2025 08:58 م

يقدم الخليج 365 لقرائه مواقيت الصلاة الخمسة غدا الأحد 2-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 5:16  ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 10: 3
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء  6:51

مواقيت الصلاة في الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:13
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:55 م. 
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:12
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد  صلاة العصر 3:05 م
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:47  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة  العصر 3:01 م
وقت صلاة المغرب 5:24 م
وقت صلاة العشاء 6:41 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 5:06  ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:49

 
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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