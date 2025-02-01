شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات: لدينا خطة متكاملة للمشاركة في إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صندوق مخصص لإنشاء المستشفيات والمدارس والجامعات *بيت الزكاة والصدقات: نسعى للمشاركة فى تمكين الفلسطينيين بدعم مصادر التنمية المستدامة فى غزة سحر نصر: جهود بيت الزكاة لدعم غزة تطبيق عملى لمواقف شيخ الأزهر لنصرة الشعب الفلسطيني

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56، اليوم السبت، ندوة بعنوان «جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. الدور الاستثنائى فى إغاثة غزة نموذجا» بحضور الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر، المدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات، والدكتور نيازى سلام، رئيس مؤسسة بنك الطعام، والمهندس أيمن البدوى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة EDECS، والشيخ عبد العليم أبو بكر، مدير إدارة الفتوى والمتحدث باسم بيت الزكاة والصدقات، وأدار الندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامى للأزهر الشريف.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، أن بيت الزكاة والصدقات يعمل كذراع تنموية ومجتمعية للأزهر الشريف، ويترجم دور الأزهر الإنسانى فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل حظًا، مؤكدة أن بيت الزكاة والصدقات يتعاون مع 85 مؤسسة دولية ومنظمات للمجتمع المدنى ووفود شعبية لدعم أهالى غزة، حيث أرسل بيت الزكاة والصدقات، حتى الآن، عشر قوافل إغاثية لأهل غزة؛ لتحسين ظروفهم والوقوف معهم.

وأضافت الدكتورة سحر نصر، أن بيت الزكاة والصدقات يواصل التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، مشيرة إلى أن هناك استراتيجيات وخططًا متكاملة للمشاركة فى إعادة إعمار غزة عن طريق صندوق مخصص لبناء المدارس والمستشفيات، بالتعاون مع مختلف الجهات، وإدارة الزكاة والصدقات الموجهة لدعم غزة وتوجيهها لمصادر التنمية المستدامة فى القطاع لمساعدة الفلسطينيين على إعادة بناء وطنهم، مؤكدة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا وتكاملًا مستمرًا مع المؤسسات المختلفة من أجل تحقيق الاستدامة والاستمرارية لدعم أهالى غزة ومواجهة التحديات المختلفة التى تواجههم.

ومن جانبه بيّن الدكتور نيازى سلام، رئيس مؤسسة بنك الطعام، أنهم يعملون بشكل منظم من أجل خدمة المحتاجين، مبينًا أن بنك الطعام موجود فى أكثر من 60 دولة، وأن هناك تعاونًا مستمرًا مع بيت الزكاة والصدقات، وقد أثمر هذا التعاون فى تجهيز مليون كرتونة للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن بيت الزكاة والصدقات له مصداقية كبيرة بسبب ثقة الجماهير فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والجهود التى يقدمها على أرض الواقع داخليًا وخارجيًا.

من جانبه أوضح المهندس أيمن البدوى، أن مؤسسته تسعى لتحقيق التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادى عن طريق دعم مشروعات الاستدامة داخل مصر، بالإضافة إلى تقديم الأجهزة والمعدات لمساعدة غير القادرين، كما تركز على مشروعات تمكين المرأة المعيلة، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر مع بيت الزكاة والصدقات المصرى، والدعم المتواصل من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتحقيق التكامل المجتمعى والإنسانى، وضمان وصول المساعدات إلى إخواننا فى غزة والمستضعفين فى كل مكان، معتبرًا أن التعاون مع الأزهر يضمن الشفافية فى توجيه أموال الزكاة فى مصارفها الشرعية، ما يعزز ثقة المتبرعين بأن زكاواتهم وصدقاتهم ستذهب لمستحقيها.

وفى ذات السياق أوضح الشيخ عبد العليم أبو بكر، أن للزكاة مكانة عظيمة فى الإسلام، وهى ركن من أركان هذا الدين الحنيف، فهى تطهر المزكى وتنمى المال وتبارك فيه، وتبث روح التكافل بين أبناء المجتمع، وجعلها الله طهرًا للفقير من الغل والكراهية، مبينًا أن بيت الزكاة والصدقات يعمل على دعم الأسر الأولى بالرعاية فى كل المحافظات، مضيفا أنه تم إطلاق حملة عالمية من أجل نصرة أهلنا فى غزة تحت شعار «أغيثوا غزة»، وقد لاقت هذه الحملة قبولًا كبيرًا لدى الجماهير فى كل الدول، حيث شارك فى تجهيز القوافل مؤسسات ووفود شعبية من 85 دولة، وهو ما يعكس ثقة المسلمين حول العالم فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.