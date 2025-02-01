شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنظم الملتقى الأول لمتطوعى وحدات الوزارة بالجامعات فى الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تنظم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الملتقى الأول لمتطوعيها على مستوي 14 جامعة، وذلك بمحافظة الوادي الجديد.

ويجمع الملتقي 230 متطوعاً ومتطوعة من طلاب وطالبات وحدات التضامن الاجتماعي بجامعات "أسوان - الأقصر - جنوب الوادي - سوهاج - العريش - أسيوط - أزهر أسيوط - المنيا - بني سويف - مطروح - بورسعيد - الفيوم - قناة السويس - الوادي".

وقال الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي، إن هذا الملتقى هو الأول من نوعه الذي يجمع بين متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بـ 14 جامعة مصرية، ويتم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، والوزارة، ووحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد ووحدات الجامعات على مستوى الجمهورية لافتا إلى أن الملتقي الذي سيستمر على مدار 4 أيام سيشهد تنظيم زيارة لمختلف المناطق الأثرية والمشروعات التنموية والعاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الانتماء الشباب المتطوعين للمجتمع والاندماج فيه، كما أنه فرصة لتطوير واكتساب مهارات جديدة للشباب الجامعي، وكذلك إلقاء الضوء علي المناطق الأثرية والمشروعات التنموية في مختلف المحافظات.