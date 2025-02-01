شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير بإعلام القاهرة تشيد بصحافة الفيديو فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت رسالة ماجستير نوقشت اليوم بكلية الإعلام جامعة القاهرة بصحافة الفيديو ودورة العمل في التقارير المصورة باليوم السابع، وحرصها على تغطية قضايا التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2023 ، بالإضافة إلى تقديم جرعة مكثفة من التقارير و التحقيقات بالفيديو للجمهور عن المشروعات القومية الكبرى.

جاء ذلك في رسالة ماجستير أعدها الباحث محمد عبد الجليل داود المدرس المساعد بقسم الصحافة بعنوان أولويات اهتمام صحافة الفيديو فى المواقع الصحفية وعلاقتها بترتيب أجندة الجمهور للقضايا التنموية.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، ودكتور عثمان فكرى أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا، والدكتور حمزة خليل أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا مناقشا، واتخذت الرسالة الخليج 365 وعددا من المواقع الصحفية.

وأبرزت نتائج الدراسة التحليلية :

* قناة ”الخليج 365” تهيمن بشكل كبير على نشر مقاطع الفيديو، حيث بلغت نسبة المحتوى الذي تنشره 66.1% من إجمالي مقاطع الفيديو خلال فترة التحليل، وهذا يشير إلى اهتمام ”الخليج 365” بتعزيز وجودها الرقمي وتقديم محتوى مرئي لجذب الجمهور، وهو ما يعكس استراتيجيتها الإعلامية التي تعتمد على الفيديو كوسيلة فعّالة للتواصل مع المستخدمين.

* برزت القضايا المعيشية كأكثر الموضوعات تناولًا بنسبة 29.9% من إجمالي المحتوى، مما يعكس اهتمامًا واضحًا بمعالجة القضايا التي تهم حياة المواطنين اليومية. جاء التركيز الأكبر على هذه القضايا في قناة ”الخليج 365”، حيث شكلت 34.8% من محتواها.

* تشير النتائج أيضًا إلى تفوق موقع الخليج 365 من حيث عدد المقاطع التى تناولت القضايا الاجتماعية مقارنة بباقى مواقع الدراسة.

* تُظهر النتائج تباينًا واضحًا في التركيز على القضايا المعيشية بين قنوات الدراسة، وقد تصدرت قضية "تحسين البنية التحتية" القضايا الأكثر تناولًا، بنسبة 38.5% من إجمالي المحتوى المرتبط بالقضايا المعيشية. كان النصيب الأكبر من الاهتمام بهذه القضية في قناة ”الخليج 365”، التي خصصت لها 47.5% من إجمالي تناولها للقضايا المعيشية، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بتسليط الضوء على المشاريع والبنية التحتية كعنصر رئيسي في تحسين الحياة اليومية، فيما جاءت قضية "جودة الخدمات الصحية"، جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 21.2%، مع تركيز رئيسي من ”الخليج 365” بنسبة 25%. هذا يشير إلى أهمية هذه القضية في الخطاب الإعلامي للقناة.

* في ملف القضايا الاقتصادية، تصدرت قضية تحقيق التنمية السياحية أولويات الصحف الالكترونية بنسبة 29% من إجمالي القضايا الاقتصادية، فقد شهدت تغطية متوازنة لقناة ”الخليج 365” بنسبة 33.3% خلال فترة التحليل.

* فيما يتعلق بقضايا السلام والأمن المصري، فقد احتلت قضية تأمين الحدود المصرية المرتبة الأولى في التغطية الإعلامية عبر القنوات بنسبة 72.7% من إجمالي القضايا، حيث تم تخصيص 70% من التغطية في قناة ”الخليج 365”.

* من خلال تحليل هذه القضايا، يتبين أن قضية تأمين الحدود المصرية كانت الأكثر اهتمامًا وتغطية إعلامية في قناة ”الخليج 365”، وهذا يعكس تركيز الإعلام على قضايا الأمن الحيوية والمباشرة التي تتعلق بحماية الدولة من التهديدات الأمنية والحدودية.

* يحتل صحفي الفيديو المرتبة الأولى بنسبة 46% من إجمالي المصادر، حيث تساهم قناة الخليج 365 بشكل كبير في هذا التوجه، إذ تعتمد قناة الخليج 365 على الصحفيين بنسبة 30.4% من إجمالي مصادرها للفيديوهات الصحفية.

* بناءً على نتائج التحليل الكيفي أيضًا، يمكن القول أن قناة الخليج 365 تفضل استخدام التقرير و التحقيق كقوالب صحفية رئيسية، مما يعكس اهتمامها بتقديم محتوى تفصيلي وتحليلي.

* كما تبين أن قناة الخليج 365 هي الأكثر استخدامًا لـ عنصر الصوت والصورة مع موسيقى وكابشنز وسترابات توضيحية بنسبة 55.7%، وهي النسبة الأكبر بين قنوات الدراسة الثلاثة، وأن هذا العنصر كان في المرتبة الثانية من بين العناصر التي يوظفها الفيديو بنسبة 23%، فيعكس هذا التوجه التزاوج بين التأثير البصري والصوتي مع توضيحات مكتوبة، مما يزيد من فعالية التأثير الإعلامي ووضوح الرسائل الموجهة للمشاهدين.

* كان استخدام الكلمات الإيحائية في مقاطع الفيديو أقل شيوعًا بين القنوات الثلاث. بنسبة 8% من إجمالي القنوات، وقد تبين أن قناة الخليج 365 كانت الأكثر استخدامًا لهذه الأداة بنسبة 8.7% من مقاطع الفيديو، مما يشير إلى تفضيل قناة الخليج 365 لاستخدام كلمات ذات دلالات معينة قد تساعد في إثارة فضول المشاهدين. يمكن أن يعكس هذا أسلوبًا يحاول جذب الانتباه من خلال تركيز العنوان على إيحاءات معينة، وهو أسلوب قد يستخدم في تغطية الموضوعات المثيرة أو التي تحتاج إلى إثارة انتباه الجمهور.

* أظهرت نتائج الدراسة التحليلية كذلك أن قناة الخليج 365 سجلت أعلى نسبة صور معبرة عن المضمون حيث بلغت 98.3%. هذه النسبة المرتفعة تشير إلى أن قناة الخليج 365 تولي اهتمامًا كبيرًا لاختيار صور تتوافق تمامًا مع محتوى الفيديو، مما يعزز التأثير البصري للمحتوى ويسهم في جذب انتباه الجمهور.

* في المجمل، تكشف النتائج عن ضرورة العمل على تنويع التغطية الإعلامية بما يعكس احتياجات المجتمع بمختلف فئاته. حيث يُعد تحقيق التوازن في تناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والأمنية أمرًا ضروريًا لتعزيز دور الإعلام في دعم أهداف التنمية المستدامة وتلبية تطلعات الجمهور، بما يعزز من تأثير الإعلام كأداة للتغيير الإيجابي.