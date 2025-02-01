شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات المصرية تستقبال جرحى ومرضى غزة بعد فتح معبر رفح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المستشفيات المصرية في استقبال أولى دفعات الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف المرضى ومرافقيهم من معبر رفح لمستشفيات العريش والشيخ زويد بشمال سيناءعقب إعادة فتح معبر رفح البري بعد تسعة أشهر من الإغلاق الكامل، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وغادر اليوم السبت اًول مجموعة من المرضي مع مرافقيهم مستشفى ناصر في خان يونس، متوجهين إلى مصر لتلقي الرعاية الصحية، بعد أن شهد القطاع أزمة إنسانية حادة نتيجة إغلاق المعبر منذ بدء العمليات العسكرية على مدينة رفح.

في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الطبي والإنساني، أكدت وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء، وتجهيزها بكافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، بأن المنظومة الصحية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتكليف من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة مباشرة من اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأضاف بدر: “نعمل وفق خطة طوارئ محكمة لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة واستمرارية، مع التأكيد على جاهزية مستشفيات المحافظة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين، وذلك تأكيدًا لدور الدولة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم الصحي والإنساني.”

في إطار متابعة الجاهزية الطبية، أجرى وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، برفقة قيادات مديرية الصحة، جولة تفقدية شملت مستشفى الشيخ زويد المركزي ومجمع مستشفى العريش العام.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى الشيخ زويد المركزي، حيث تفقد أقسام الرعاية العاجلة واطمأن على جاهزية الطواقم الطبية والأجهزة اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة.

كما شملت الجولة مستشفى العريش العام، حيث راجع السعة الاستيعابية، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية وفصائل الدم المختلفة.

ووجه الدكتور أحمد سمير بدر بزيادة أعداد الفرق الطبية في أقسام الرعاية العاجلة بمستشفيات العريش، بئر العبد، والشيخ زويد، لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بكفاءة. كما شدد على أهمية الحفاظ على مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم، والتأكد من جاهزية المستشفيات لتقديم الدعم الإغاثي لقطاع غزة، دون التأثير على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المصريين.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية في معبر رفح البري لضمان سلامة المرضى أثناء عملية الإخلاء والنقل إلى المستشفيات المصرية.

وتم التنسيق بين السلطات المصرية والفلسطينية لضمان تسهيل إجراءات عبور المرضى بأمان وسرعة. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، مع التأكيد على استعداد المستشفيات المصرية لاستيعاب المزيد من الحالات الطارئة القادمة من قطاع غزة.

وفي ذات السياق، صرح الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عملية نقل المرضى تمت وفق قوائم معتمدة بالتنسيق مع الجهات المصرية، لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن.



استقبال المصابين في معبر رفح



استقبال المصابين في معبر رفح



استقبال المصابين في معبر رفح



استقبال المصابين في معبر رفح