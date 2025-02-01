شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الرئيسان ترامب والسيسى بحثا ملف سد النهضة الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب عن ثقته فى أن قيادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمكن أن تبشر بعصر ذهبى للسلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى جرى بين الرئيس الأمريكى والرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكد البيت الأبيض أن ترامب والرئيس السيسي ناقشا خلال اتصال الدور المهم الذى لعبته مصر فى إطلاق سراح الرهائن من غزة، مشيرا إلى أن ترامب والرئيس السيسي بحثا ملف سد النهضة الإثيوبى.