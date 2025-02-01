شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر لا تقبل المساس بوحدة الصومال وأمن البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، أن عدم التدخل فى شئون الغير، هو أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية ، موضحا أن التواجد المصري في الصومال، بطلب من الحكومة الصومالية الشرعية، ومباركة من مجلس الأمن والسلم الأفريقي، التابع للاتحاد الأفريقي.

وقال عبد العاطي فى ندوة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب ، اليوم السبت، إن التواجد المصري فى القرن الأفريقي، ليس للاحتكاك بأي دولة، ولا التدخل في شؤون الدول، قائلا:" هدفنا دعم الحكومة الصومالية فى فرض سيادتها على كامل أراضيها، ومساعدتها وتمكينها من محاربة الإرهاب، والحفاظ على أراضيها كاملة موقفنا واضح لا نقبل المساس بوحدة الصومال وأمن البحر الأحمر".

وعن قضية الأمن المائي، قال الدكتور عبد العاطي، أن الأمن المائي المصرى قضية وجودية، مشيراً إلى أن مصر تعترف بحقوق دول حوض النيل فى التنمية بما يلا يتعارض مع حق مصر فى الحياة مع السودان باعتبارهما دولتي مصب".

وأضاف:"قواعد القانون الدولي تضمن حقوقنا المائية، والتى تؤكد على التوافق وعدم إحداث ضرر، وليس لدينا مشاكل مع أشقائنا فى حوض النيل، وندعم حقهم فى التنمية، ونحن نمول سدود لأنها لا تسبب ضرر لنا ".