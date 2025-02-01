شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: السودان دولة ذات خصوصية وموقفنا داعم لمؤسسات الدولة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، أن السياسة المصرية تجاه السودان، سياسة ذات خصوصية شديدة، باعتبارها دولة جوار وشقيقة، مشيرا إلى أن الموقف المصرى تجاه ما يحدث فى السودان واضح وينحاز للدولة الوطنية ومؤسساتها.

وقال عبد العاطي فى ندوة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم السبت :"قلوبنا تدمى لما يحدث فى السودان، ونرفض التدخل الخارجي فى شؤونه، الذى تسبب فى تصعيد التوتر وإشعال الموقف".

وأضاف "مصر تعمل على 3 مسارات، فى الصراع السوداني، الأول العمل على نفاذ المساعدات الإنسانية فى كل ربوع السودان، ووجود مسارات آمنة، ونثمن دور الفريق عبد الفتاح البرهان، ومجلس السيادة الانتقالي فى السودان، الذى منح تسهيلات كثيرة، وإيجاد مراكز إنسانية فى السودان"، مشيراً لموافقة السودان على فتح معبر أدرى لإدخال المساعدات بعد تدخل مصرى.

وأكد "المسار الثانى يتمثل فى وقف إطلاق النار، والتأكد من وقف إدخال الأسلحة للسودان، والمسار الثالث يتمثل فى إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء، تحت مظلة والسودان ، والتأسيس لنظام ديمقراطي فى السودان".

وأضاف "نؤكد على دعم مصر للسودان، ودعمنا لمؤسسات الدولة الوطنية، ووضع حد للحرب التى طالت وتسببت فى تدميرالبنية التحتية ومقدرات الشعب السوداني".