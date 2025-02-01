شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى السعودية بمرتب 48 ألف جنيه.. اعرف المستندات المطلوبة وشروط التقديم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لـ فرص عمل، للعمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع أحد المجموعات التجارية، وأشارت إلى أن المرتبات تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي.
وأوضحت أن فرص العمل المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية:
- عدد 3 خباز حلواني.
- عدد 3 شيف جزارة.
- عدد 2 شيف أجبان.
- عدد 2 شيف أسماك.
أما عن كيفية التقديم، فيمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK، وذلك لمدة 5 أيام.
· الشروط المطلوبة للتقدم:
- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.
- السن لا يقل عن 18 سنة.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.
· مزايا تقدمها جهة التوظيف:
- توفير تأمين صحى.
- تأمين على الحياة.
- تذاكر سفر كل عامين.
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