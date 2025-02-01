شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: دون حل القضية الفلسطينية لا سلام ولا استقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة بتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب ، واصفاً إياه بالعرس الثقافى، مشيرا إلى أنه مصدر وعى وإلهام.

وأكد عبد العاطي خلال كلمته فى ندوة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، أن السياسة الخارجية هى امتداد للسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية تعكس آراء الشارع المصرى، وهناك مؤسسات تساهم فى تقديم النصح والمشورة، لكن السيد الرئيس هو من يصنع السياسة الخارجية وهو اختصاصات دستورىة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد عبد العاطي أن القضية تتعلق بالأمن القومي المصرى، ومصر مهتمة بها منذ نشأتها حتي يتم التوصل لحل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطينى حق قه الشكر عة وحقه فى دوليته المستقلة على كامل ترابه.

وأضاف:"القضية الفلسطينية أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وهو أمر مفروغ منه، ونؤكد بدون حل القضية الفلسطينية لا سلام ولا استقرار فى أي دولة فى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن لب الصراع والتوتر فى هذه المنطقة بسبب القضية الفلسطينية ".

وقال خلال كلمته:" ماحدث فى السابع من أكتوبر كان زلزال، ومصر منذ اليوم الأول تحاول جاهدة احتواء تبعات ما حدث، والفاتورة الإنسانية باهظة الثمن للغاية، أكثر من 50 ألف شهيد ، وماتحازز 100 ألف جريح".

وتابع :" نحيي صمود هذا الشعب العظيم، حق العودة إلى منازلهم ، وهذا رسالة تفيد أنه شعب عظيم ومتمسك بأرضه ، وتشبث بالأرض، ولا يوجد دولة فى العالم قدمت مثل ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية، وهذا قدر مصر، وتتعامل دائما وفقا للأخلاق والمبادئ، لم يكل المفاوض المصرى على مدار 15 شهرا وهو ما أدى للاتفاق الحالى".

واستطرد :" إدارة ترامب كان لها دور مهم فى التوصل لهذا الاتفاق، واستمرار الشراكة مع الولايات المتحدة أمر شديد الأهمية".

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير الماضي فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.