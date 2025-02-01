شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى 4 محافظات بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 .. ظهرت نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية بـ4 محافظات حتى الآن وهى محافظة الإسكندرية ومحافظة الوادى الجديد ومحافظة الجيزة ومحافظة بورسعيد، فى الوقت الذى تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور عبر محركات البحث عن كيفية الاستعلام عن النتيجة.

الخليج 365 ينشر نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية بـ4 محافظات كالتالى:

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

ففي محافظة الجيزة، أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بنسبة نجاح بلغت 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالبًا وطالبة من إجمالى 204325 متقدمًا للامتحانات حضر منهم 203435.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 74.5%.

وأعلن المحافظ أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 14,792 طالبًا وطالبة، حضر منهم 14,774 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 11,011 طالبًا وطالبة، مشيدًا بجهود الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبالتزامهم في الامتحانات التي جرت وسط أجواء من الانضباط والالتزام بالإجراءات المنظمة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

وفي محافظة الإسكندرية، اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 84.2%، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 113883 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 112996 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 95155 طالب وطالبة.

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في محافظة الوادى الجديد، اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%، حيث تقدم للامتحانات 5150 طالب وطالبة، حضر منهم 5137 وتغيب عن أداء الامتحان 13 طالب وطالبة وحصل 30 طالبًا على الدرجة النهائية 140 وحصل على درجات 139.5 عدد 110 طالبًا، و139 عدد 19 طالبًا، و138.5 درجة عدد 70 طالب وطالبة، و138-130 درجة عدد 1139 طالبا وطالبة.

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وتواصل المديريات التعليمية في باقي المحافظات إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2025، وذلك بعد انتهاء ، أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، حيث تتيح المديريات التعليمية النتائج للطلاب عبر المواقع الرسمية لها لتمكينهم من معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يتم البدء فى إعلان النتائج خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها من المحافظين ، حيث تحتسب درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول من مجموع كلى 140 درجة، بالإضافة إلى 140 درجة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع النهائي للصف الثالث الاعدادي 280 درجة للعام الدراسي بأكمله.