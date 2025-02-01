شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفى بين وزير الخارجية بدر عبد العاطى ونظيره الكويتى عبد الله اليحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفى اليوم السبت بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وعبد الله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

تناول الوزيران مجمل أوجه العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين، وثمَّن الوزير عبد العاطى تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الدولتين، مشيدًا بالروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت.

كما أشار إلى أهمية متابعة النتائج التي تمخضت عن الدورة 13 للجنة العليا المشتركة التي انعقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كل المستويات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وأمير الكويت بتعميق العلاقات بين البلدين.

وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية، وعلى رأسها آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وعملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.