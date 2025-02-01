أخبار مصر.. الطقس غدا الأحد.. شبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تواصل وزارة العمل، الإعلان عن فرص عمل للشباب المصري بسوق العمل الخارجى، حيث أعلنت عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصا مقدمة من شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وافق مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى برسائة الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب،على المقترح المقدم بشأن إنشاء عيادة Stoma Care، التي تهدف إلى تقديم دعم شامل للمرضى الذين يعانون من الحاجة إلى فتحات إخراج دائمة أو مؤقتة.

قصر العينى يوافق على إنشاء عيادة Stoma Care لدعم مرضى تعديل مسار "الإخراج"

عززت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على الفور دعمهم لاستجابة الحكومة الأوغندية لتفشي مرض إيبولا السودان (SVD، جزء من عائلة الإيبولا)، بما فى ذلك من خلال تسهيل الوصول إلى لقاح مرشح وعلاجات مرشحة. وقد وصلت أول 2160 جرعة من اللقاح المرشح والعلاجات بالفعل إلى كامبالا، أوغندا، حيث تم تخزينها مسبقًا كجزء من الاستعداد لتفشي المرض. الصحة العالمية: توفير لقاحات وعلاجات مرشحة لمواجهة تفشي إيبولا السودان في أوغندا

فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول بالجيزة غدًا ولمدة 15 يومًا