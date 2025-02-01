شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ندوة وزير الخارجية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت قبل قليل ندوة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المغتربين، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويدير الندوة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.