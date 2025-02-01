شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية: حوار إيجابى بين الرئيسين السيسى وترامب حول تكثيف المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد حواراً ايجابياً بين الرئيسين، بما في ذلك أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة.