شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج قومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالتعاون مع يونسيف والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى" وذلك من خلال ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة "يونيسف"، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

واستعرضت ورشة العمل التجارب الناجحة في مجال تنمية مهارات القراءة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في مصر والدول الأخرى، ثم عرض المسح الميداني لمهارات القراءة لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، كما تم عرض المهارات الأساسية للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي وكذلك تقسيم الأنشطة.

والجدير بالذكر أن المشروع يتم من خلال 1000 مدرسة كمرحلة أولى في عشر محافظات، حيث يتم تدريب 20 ألف معلم على هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

ويتم البرنامج تحت إشراف الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وشارك في الورشة كل من الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقويم التربوي والمشرف على المركز القومي للامتحانات، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتور حسيب محمد بالمركز القومي للامتحانات، والدكتور حسن جاويش مدير عام الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة ريهام أحمد مدير عام القيادات التربوية، وسحر الألفي مدير عام التربية الخاصة، و وليد عبد الله مدير عام التعليم الابتدائي، ومشيرة عبدالرؤوف مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، فضلًا عن مشاركة العديد من معلمي اللغة العربية وموجهي الصفوف الأولى من محافظات بورسعيد ومطروح والقاهرة والجيزة.

