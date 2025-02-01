شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصابين بحادث السويس الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى، تحمل عمالة زراعية باليومية، لدى إحدى شركات المقاولات، مما تسبب في وفاة عامل، وإصابة 14 آخرين، طبقا للمعلومات الأولية عن الحادث.

كما وجه الوزير بسرعة جمع كل المعلومات عن الحادث، وأعداد الضحايا ،لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي ، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسرة المتوفي ، ودعا بسرعة الشفاء للمصابين ،وأكد أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة هدف أساسي من أهداف الوزارة بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .