شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس أولى احتفاليات يوبيل المكرسين والمكرسات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

احتفل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بيوبيل الحياة المكرسة تحت شعار "حجاج الرجاء على طريق السلام"، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية.

وشارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والمكرسين والمكرسات، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والمؤمنون، من مختلف الكنائس الكاثوليكية، والجنسيات.

وتضمن الاحتفال وقتًا تكوينيًا بقيادة الأب محسن اليسوعي، وصلاة القداس الإلهى الاحتفالى، وصلوات عيد تقدمة الرب يسوع إلى الهيكل.

واختتم الاحتفال بوقت أخوى بدير الآباء الفرنسيسكان، تضمن الاحتفال بذكرى ميلاد سيادة المطران كلاوديو لوراتي، كما تم تقديم كلمات الشكر والتقدير والامتنان لجميع القائمين على اليوم.

جدير بالذكر أن الاحتفالات اليوبيلية بالحياة المكرسة بالكنيسة اللاتينية بمصر، ستستمر أيضًا خلال الأيام القادمة.