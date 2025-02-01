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وزارة الداخلية تنظم زيارات للمستشفيات ودور المسنين بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

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وزارة الداخلية تنظم زيارات للمستشفيات ودور المسنين بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

السبت، 01 فبراير 2025 03:52 م

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة واصلت وزارة الداخلية مشاركتها للمواطنين الاحتفال بهذه المناسبة من خلال إيفاد زيارات لعدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين وعدد من المدارس والجامعات وكذلك استقبالهم بالمواقع الشرطية وأندية الشرطة للاحتفال معهم وتوزيع الهدايا عليهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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