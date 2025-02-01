شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنظم زيارات للمستشفيات ودور المسنين بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة واصلت وزارة الداخلية مشاركتها للمواطنين الاحتفال بهذه المناسبة من خلال إيفاد زيارات لعدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين وعدد من المدارس والجامعات وكذلك استقبالهم بالمواقع الشرطية وأندية الشرطة للاحتفال معهم وتوزيع الهدايا عليهم.