شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى ينجح فى إجراء جراحتين معقدتين لزراعة الكبد بمستشفى المنيل الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة "قصر العينى" برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، خلال اجتماعه الشهرى الإنجازات الهامة التى تحققت الشهر الماضى وهي إنجاز طبي يُضاف إلى سجل النجاحات المشرّفة لكلية طب قصر العيني، إذ أكد نجاح الفريق الطبي المصري بالتعاون مع خبير ياباني عالمي في إجراء جراحتين معقدتين لزراعة الكبد بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي.

وأوضح الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، أن الحالتين كانتا تُعانيان من تليف كبدي مناعي، وهو أحد أكثر الحالات تعقيدًا في مجال زراعة الكبد، وأثنى على احترافية الفريق المصري المُكوّن من سبعة أساتذة، الذين أظهروا مهارات استثنائية لاقت إشادة كبيرة من الخبير اليابانى، والفريق الطبي المُنفذ للعملية الدكتور مصطفى الشاذلي أستاذ جراحة الكبد، الدكتور محمد سعيد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور هشام أبو عيشة أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور أيمن صلاح الدين حلمي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الدكتورة دينا زكريا أستاذ التخدير، الدكتور عمرو عبد العزيز - أستاذ الأشعة التشخيصية، الدكتورة منى الأمير - أستاذ أمراض الباطنة.

كما أشاد الخبير الياباني العالمي بالكفاءة العالية والمهارات المتميزة التي أظهرها الفريق المصري في مواجهة التحديات الجراحية المُعقدة. ويُعد هذا النجاح تأكيدًا على قدرة الأطباء المصريين على تقديم أفضل رعاية صحية متخصصة، مما يُعزز مكانة مصر في مجال الطب والجراحات المتطورة على المستوى الدولي.