شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصل على مساعدات تكافل وكرامة في بودكاست وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ومقدم بودكاست وزارة التضامن الاجتماعى "هنا التضامن" في الحلقة الرابعة من البودكاست الدكتور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".

سيتناول اللقاء منهجية استهداف برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ومحددات العمل والأسر المستحقة للدعم، وسيجيب على العديد من التساؤلات التي تشغل العديد من المواطنين، وسيوضح ما الذي يحصل عليه مستفيد تكافل وكرامة من الدولة بخلاف الدعم النقدي المشروط.

كما سيستعرض منهجية تخارج الأسر المستفيدة من تلقى الدعم إلى الإنتاج، وبرامج التمكين الاقتصادي التي تعمل عليها الوزارة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول من الدعم إلى التمكين والإنتاج والعمل.

وبودكاست “هنا التضامن من قلب العاصمة” يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.