شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار علي الهواري: التعرض لشخوص الخصوم من الأمور المحظورة في المرافعات والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار علي الهواري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن المرافعة أمام المحاكم هي فن يستوجب الاستعداد الجيد من أجله، موضحًا أن من بين أوجه الاستعداد الإيمان العميق بحقيقة الوقائع محل المرافعة، والدراسة الدقيقة المتأنية للوقوف على وقائع الدعوى، والاستعداد لما سوف يبديه الخصوم، فضلا عن الاستعانة بالمراجع الأدبية والبلاغية ومرافعات الأقطاب السابقين.

وأضاف خلال كلمته بفاعليات الإصدار الأول لكتاب النيابة العامة الدليل الإرشادي لمرافعة النيابة العامة، والمنعقد بمعرض الكتاب بقاعة المؤتمرات بالتجمع، أن من بين موجبات حسن العرض خلال المرافعات، أن يكون تسلسل العرض مناسبا، وأن يتم عرض الوقائع دونما إطناب زائد، والالتزام بالبيان الواضح لانطباق حكم القانون على الأدلة، مشددا على أن المرافعة تُلقى باللغة العربية الفصحى، غير أنه لا يوجد ما يمنع استخدام بعض العبارات الدارجة والعامية التي وردت على ألسنة المتهمين أو الشهود في مجال إثبات عناصر الجريمة.

وأكد أنه من بين الأمور المحظورة في المرافعات أمام المحاكم، التعرض لشخوص الخصوم، بحيث يقتصر الأمر على أفعالهم وجرائمهم، بالإضافة إلى استخدام أسلوب التشويق والأداء البصري والصوتي الرصين، وعبارات البلاغة التي تساهم في إلقاء المزيد من الضوء والتوضيح وجذب الانتباه.

وتنعقد الآن فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب الدليل الارشادي لمرافعة النيابة العامة، في حضور لفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، ووفد من النيابة العامة الليبية، ونخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويناقش كتاب الدليل الإرشادي في مرافعة النيابة كلا من بهاء ابو شفة وكيل أول مجلس شيوخ، والمستشار علي الهواري رئيس بمحكمة الاستئناف، والدكتور خالد سري ضياء، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، والمستشار الليبي الهادي بو حمرة أستاذ القانون الجنائي بدولة ليبيا، والمستشار محمد هدايت رئيس النيابة بالتفتيش القضائي.



