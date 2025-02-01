شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الصف الثالث الإعدادى.. درجات الترمين تضاف لبعضهما لإجراء تنسيق الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على أن درجات الفصلين الدراسيين لطلاب الصف الثالث الإعدادي تضاف لبعضهما لحساب المجموع الحاصل عليه الطالب لإجراء تنسيق المرحلة الثانوية سواء العام أو الفنى، مضيفة أن الطالب الذى يحصل على مجموع منخفض فى الفصل الدراسي الأول يستطيع أن يعوض درجاته بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن درجات الطالب فى الترم الأول من 140 درجة ومثليتها فى الترم الثانى.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح تصل لقرابة 85.90%

وشددت المديريات التعليمية على أنه يتم إتاحة الاستعلام على نتيجة الطلاب فى الترم الأول مجاناً، مشيرة إلى أن نتائج بامتحانات الترم الأول يتعرف منها الطلاب على مستواهم وتقييمات الفصل الدراسي الأول لا يحدد فيها حالة الطالب راسب أو ناجح ولكن يتم تحديد حالة الطالب نهاية العام الدراسى بعد أداء الامتحان فى الترم الثانى.