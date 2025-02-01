شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد للفصل الدراسي الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الاستعداد للفصل الدراسي الثاني المقرر له الأسبوع المقبل، حيث أكدت المديريات التعليمية على إجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس بالإضافة إلى تجهيز الكتب الدراسية للطلاب، وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.



وأشارت المديريات التعليمية إلى أن الفصل الدراسى الثانى سوف يسير على غرار الترم الأول سواء ما يتعلق بأعمال التقييمات أو التركيز على حضور الطلاب وأيضا المتابعة المستمرة فى الميدان من جانب الإدارات التعليمية والمديريات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الحالي بالفصل الدراسي الثانى، موضحة أن موعد التقييم المبدئي سيكون من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025، كما شددت الوزارة على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى.



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن اختبار الشهر الأول يبدأ فى مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025



ويشمل الاختبار الشهري مارس 2025 ما يتم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول ( من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني) وحتى بداية الأسبوع الخامس وبالنسبة لشهر إبريل 2025 فيما يتم تدريسه من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر في الفصل الدراسي الثاني أما بشأن التقييمات الأسبوعية فيتم اجراءها أسبوعيا في الوقت المحدد.