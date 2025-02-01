شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الخدمات البيطرية: مشاركة الخيول المصرية في البطولات الدولية بعد حظر 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية للأعمال الفنية والإدارية لمديريات الطب البيطري، تقريرا بنشاطها خلال شهر يناير فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة والحثيثة في الإشراف والتوجيه من قبل الهيئة على مستوى الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية ومراعاةً لصالح المواطن المصري.

وقال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة إن التقرير يتضمن أيضا جهود مديريات الطب البيطرى في المحافظات.

وجاءت كالتالي :

1- جهود الهيئة بإعلان خلو مصر من بعض الأمراض الوبائية بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) والتي أثمرت عن مشاركة خيول الفروسية المصرية في البطولات الدولية بعد حظر 20 عاماً.

- الاشراف والتنظيم والمتابعة البيطرية الحثيثة لسباقات الفروسية المحلية والدولية.

- التصديق على سفر عدد 27 جواد للمشاركة البطولة الدولية بدولة قطر.

2- جهود الهيئة في استضافة وتنظيم ومتابعة مهرجان الهجن لسباقات الجمال بشرم الشيخ-

الافتتاح التجريبي للوحدة البيطرية لمضمار الهجن بشرم الشيخ.

- الموافقة على استيراد 70 رأس جمال هجن للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي لسباقات الهجن بشرم الشيخ من الدول المشاركة بالسباق على الأراضي المصرية.

3- التحصينات البيطرية:

-تحصين 434,757 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي.

-تحصين 177.818 رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

4- التقصي الوبائي وحماية الثروة الداجنة:

- سحب 1.342عينة من 26 سوقًا و402عينة من 16 قرى للتقصي الوبائي.

-تحصين 381.806بطة مستوردة و61.220روميًا مستوردًا.

-إصدار 24 ترخيص تشغيل مزارع جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج.

5- إنتاج المخلفات الحيوانية:

- إنتاج 2.644.991طنًا من مسحوق المخلفات الحيوانية كمنتج نهائي من خلال الإدارة العامة للجلود والمخلفات الحيوانية.

6- القوافل العلاجية المجانية:

-تنفيذ 423 قافلة علاجية مجانية في القرى والمناطق النائية، استهدفت صغار المربين،

• وقدمت خدمات علاجية وتحصينات متكاملة.

7- الندوات الإرشادية:

- تنفيذ 5249 ندوة إرشادية حول موضوعات متنوعة، مثل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، الحمى القلاعية، الجلد العقدي، طاعون المجترات الصغيرة، السعار، التلقيح الاصطناعي، والطفيليات.

8- التدريب وبناء القدرات:

- تدريب 246 متدرب على موضوعات متعددة، منها:

الصحة الواحدة وأمراض ورعاية الحيوانات الأليفة.

أمراض الدواجن ورعايتها.

الصحة الواحدة.

أساسيات الجودة الشاملة.

9-الرفق بالحيوان والرعاية البيطرية:

- إجراء عمليات جراحية متقدمة لإنقاذ الحيوانات الأليفة في مختلف المحافظات، مثل تثبيت العظام وعلاج الأورام.

- تقديم خدمات الرعاية البيطرية للحيوانات بأسعار رمزية لدعم أصحابها بمختلف المحافظات.

10- الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي:

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر يناير 2025 جهودًا مكثفة لتعزيز الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي، والتي أسفرت عن:

-تشخيص وعلاج ضعف الخصوبة:

- تشخيص وفحص الحمل لـ 10.705 حيوانًا (7.605 بقرة و3,100 جاموسة).

- علاج 4.556 حالة التهاب رحمي و3.994 حالة خمول المبايض، بالإضافة إلى علاج 266 حالة تحوصل المبايض و675 حالة سوء تغذية.

• علاج الأمراض الإنتاجية:

- علاج 3.449حالة أمراض الضرع و195 حالة أمراض تنفسية حديثة الولادة، بالإضافة إلى معالجة 326 حيوانًا من الأمراض الإنتاجية الأخرى.

• نشاط التلقيح الاصطناعي:

- تلقيح 40.668بقرة و9.718جاموسة، مع تحقيق نسب نجاح بلغت 52% للأبقار و57%للجاموس.

• إنتاج وتوزيع السائل المنوي:

- إنتاج 48.237جرعة من السائل المنوي المجمد وتوزيع 47.557جرعة على نقاط التلقيح المختلفة.

• تشغيل نقاط التلقيح الاصطناعي:

- تشغيل 1.545 نقطة تلقيح، منها 221 نقطة جديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

التزام الهيئة:

تؤكد الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، تحسين صحة وسلامة الثروة الحيوانية، وتقديم خدمات متكاملة لصغار المربين والمزارعين.

كما تواصل دعم مشروعات التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية الدولة.