شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ورسوم التظلم على نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالسبت، 01 فبراير 2025 01:13 م
مع إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2025، حددت المديريات والإدارات التعليمية خطوات ورسوم التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 كالتالى:
- يقدم الطالب أو ولى أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
- سداد الرسوم المقررة وقدرها 35 جنيهًا فى المادة الواحدة.
- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة الملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.
- يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
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