شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ورسوم التظلم على نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2025، حددت المديريات والإدارات التعليمية خطوات ورسوم التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 كالتالى:



- يقدم الطالب أو ولى أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- سداد الرسوم المقررة وقدرها 35 جنيهًا فى المادة الواحدة.

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة الملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

- يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.