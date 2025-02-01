أخبار مصر.. أنشطة الرئيس السيسى خلال النصف الثانى من شهر يناير

استعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النصف الأول من شهر يناير عام 2025، وبالتحديد خلال الفترة من 15 يناير إلى 31 يناير 2025، حيث شهد الرئيس السيسي العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة والزيارات والاجتماعات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر يناير من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن معبر رفح يستعد بعد قليل لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

معبر رفح يستعد لاستقبال المصابين الفلسطينيين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة الشروق سيبدأ في تسليم قطع أراضى توفيق الأوضاع بعدد من المجاورات بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 2/2/2025، وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/2/2025، وفي مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة. أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت، مع رونالد لامولا وزير خارجية جنوب أفريقيا، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. تواصل وزارة العمل، الإعلان عن فرص عمل للشباب المصري بسوق العمل الخارجى، حيث أعلنت عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصا مقدمة من شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص. وافق مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى برسائة الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب،على المقترح المقدم بشأن إنشاء عيادة Stoma Care، التي تهدف إلى تقديم دعم شامل للمرضى الذين يعانون من الحاجة إلى فتحات إخراج دائمة أو مؤقتة. قصر العينى يوافق على إنشاء عيادة Stoma Care لدعم مرضى تعديل مسار "الإخراج" عززت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على الفور دعمهم لاستجابة الحكومة الأوغندية لتفشي مرض إيبولا السودان (SVD، جزء من عائلة الإيبولا)، بما فى ذلك من خلال تسهيل الوصول إلى لقاح مرشح وعلاجات مرشحة. وقد وصلت أول 2160 جرعة من اللقاح المرشح والعلاجات بالفعل إلى كامبالا، أوغندا، حيث تم تخزينها مسبقًا كجزء من الاستعداد لتفشي المرض. الصحة العالمية: توفير لقاحات وعلاجات مرشحة لمواجهة تفشي إيبولا السودان في أوغندا كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025، وفقًا لأحدث التحديثات الواردة من سوق الذهب وسط توقعات ببلوغه أعلي قمة خلال شهر فبراير مدفوعا بارتفاع الذهب العالمى والتوترات العالمية، وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4468.5 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 21 سعر 3910 جنيهات، أما عيار 18، فقد بلغ سعره 3351.5 جنيه. ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 1-2- 2025.. عيار 24 بـ4468.5 جنيه طقس اليوم السبت .. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء 1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات.. تعرف على التفاصيل وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجنوب أفريقى تطورات الأوضاع فى غزة

وزير الإسكان: غدا بدء تسليم قطع أراضى توفيق الأوضاع بعدة مجاورات فى الشروق